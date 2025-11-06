Desaparece conductor de plataforma en Navojoa y localizan su auto abandonado en un cine

Navojoa, Sonora.- Un hombre de 35 años de edad, identificado como Víctor Alfonso Miranda León, es buscado por su familia en Navojoa, Sonora, luego de que perdieran contacto con él desde el pasado viernes 31 de octubre de 2025. En redes sociales, medios de comunicación y sus seres queridos han informado que ese día se encontraba realizando labores como conductor de plataforma; sin embargo, después de su último viaje no regresó a casa.

De acuerdo con la información compartida, Víctor Alfonso estaba trabajando en la zona urbana del mencionado municipio previo a que se reportara su desaparición. Desde entonces, su familia mantiene una búsqueda constante y han solicitado el apoyo de la comunidad para su pronta localización. Se dijo que el individuo circulaba a bordo de un automóvil Spark de color, con puerta y defensa plata, el cual fue localizado abandonado en el Cinemex de la localidad.

Víctor Alfonso es padre de dos menores que lo esperan en casa, lo que ha incrementado la angustia de toda la familia. Sus allegados afirman que nunca se ausenta sin avisar, por lo que temen que algo grave haya ocurrido, por lo que se exhorta a la colaboración de la ciudadanía. Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda han emitido una ficha oficial sobre su desaparición.

Las personas que cuenten con cualquier dato, por más pequeño que parezca, puede ayudar a dar con el paradero de Víctor Alfonso Miranda León, es por ello que se se proporcionó el número telefónico 642 100 0743, en caso de que se tenga información al respecto. La familia, así como los medios locales, insisten en que cada minuto es crucial en estos casos. La colaboración ciudadana puede marcar la diferencia.

Localizan a menor desaparecida en Ciudad Obregón

Este jueves 6 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la localización de Janny Anahy 'N', una menor de 15 años de edad que había sido reportada como desaparecida en Ciudad Obregón, Sonora. La dependencia estatal indicó que la joven se encuentra sana y salva, luego de que fuera ubicada alrededor de las 02:01 horas (tiempo local) en un domicilio situado en la colonia Noroeste.

#Seguridad | Buenas noticias: Localizan sana y salva a menor reportada como desaparecida en Ciudad Obregón uD83DuDEA8uD83DuDEBAhttps://t.co/H0doNT2teD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui