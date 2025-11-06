¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Sonora

Descubren 60 kilos de crystal ocultos en botes de suplemento; iban de Hermosillo a Mexicali

La droga fue encontrada dentro de 21 botes etiquetados como suplementos alimenticios, que eran transportados en un tractocamión junto a otros productos

Descubren 60 kilos de crystal ocultos en botes de suplemento; iban de Hermosillo a Mexicali
El narcótico era transportado por el chofer de un tractocamión Foto: Cortesía

San Luis Río Colorado, Sonora.- Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), lograron el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina durante una inspección a un tráiler en el municipio de San Luis Río Colorado. El operativo, enfocado en mantener la seguridad y el control de accesos carreteros, resultó en el decomiso de aproximadamente 60 kilos de esta sustancia ilícita.

El hecho tuvo lugar el pasado 4 de noviembre en el Puesto Militar de Seguridad 'Estación Doctor', ubicado al norte de Sonora. En este punto de control, el personal militar detuvo para revisión un tractocamión de color rojo que circulaba por la carretera. El conductor del vehículo, identificado como José 'N', de 53 años de edad y originario de Caborca, manifestó que su carga consistía en una variedad de mercancías legítimas.

En la caja remolcada fueron encontradas especias, productos lácteos (quesos), refacciones automotrices, ropa de segunda mano y suplementos alimenticios. El camión provenía de la ciudad de Hermosillo y tenía como destino Mexicali, Baja California. Durante una inspección de la carga, el personal detectó anomalías en la presentación de algunos productos. Se localizaron 21 botes de color negro que contaban con etiquetas comerciales de suplementos en polvo.

Al examinar el contenido de estos recipientes, se confirmó que dentro de ellos se ocultaban múltiples bolsas de plástico con un material granulado con las características propias de la metanfetamina. Cada uno de estos contenedores disimulaba aproximadamente 1 kilo de dicha sustancia, sumando un peso total de 60 kilos del narcótico asegurado. Tras el hallazgo, el conductor fue puesto bajo custodia de autoridades.

Tanto José 'N' como el material asegurado, la droga, el tractocamión y los demás indicios, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) en San Luis Río Colorado. Las autoridades competentes se encargarán de iniciar la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud, asegurando que se siga el debido proceso legal. 

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.