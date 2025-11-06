Ejecutan a balazos a regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, cuando salía de su casa

San Juan Cacahuatepec, Oaxaca.- La mañana de este jueves 6 de noviembre de 2025 se reportó el asesinato a balazos de Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca. Los primeros reportes indican que sujetos armados interceptaron a la víctima cuando salía de su domicilio ubicado en la comunidad de San Antonio Ocotlán, de donde era originaria.

Vecinos del sector escucharon las detonaciones de arma de fuego y solicitaron el apoyo de la Policía Municipal. Elementos policíacos se movilizaron hacia el lugar y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área, mientras que agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes. Tras el ataque, el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec se manifestó al respecto.

El H. Ayuntamiento San Juan Cacahuatepec 2025-2027 expresa su más enérgica condena por el artero asesinato de la Regidora Guadalupe Urban Ceballos, una servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática en nuestro municipio", expresó el gobierno municipal en redes sociales.

#ÚltimaHora La regidora de Parques y Jardines del ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban Ceballos, fue asesinada la mañana de este jueves, en dicho municipio ubicado en los límites de Oaxaca con Guerrero, en la región de la Costa.

— Uno TV (@UnoNoticias) November 6, 2025

Asimismo, el Ayuntamiento se pronunció en contra de este violento hecho y exigió a las autoridades competentes investigación inmediata, seria y con resultados para hacer justicia a la regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que ya se están llevando a cabo las respectivas indagatorias del caso en el que perdió la vida la servidora pública.

De acuerdo con el informe oficial, la Vicefiscalía Regional de la Costa recibió el reporte sobre una persona sin vida localizada en el camino hacia San Antonio Ocotlán, en la región de Cacahuatepec, por lo que personal especializado se trasladó a la zona para realizar las diligencias periciales, así como las averiguaciones previas de este caso. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, indicó que la Fiscalía ya se encuentra trabajando para esclarecer los hechos.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca, así como el Partido Verde Ecologista de México (al que pertenecía la hoy occiso), también extendieron sus condolencias para la familia de Guadalupe Urban Ceballos y exhortaron a las autoridades para que que se realicen los protocolos y el análisis del caso con perspectiva de género.

El Partido Verde Ecologista de México lamenta profundamente la muerte de Guadalupe Urban Ceballos, regidora en el municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, e integrante de este instituto político.



— Partido Verde (@partidoverdemex) November 6, 2025

