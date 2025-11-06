Estuvieron 2 días en altamar: Rescatan a dos pescadores varados frente a la costa de Sonora

Golfo de Santa Clara, Sonora.- Tras una movilización que se extendió por 2 días, dos pescadores de la comunidad de Golfo de Santa Clara fueron localizados sanos y salvos después de que su embarcación quedara a la deriva en altamar. El exitoso rescate pone fin a la incertidumbre de sus familias y, al mismo tiempo, deja en claro la importancia de la tecnología de geolocalización para la seguridad de los trabajadores en el municipio de San Luis Río Colorado.

La travesía de la panga 'Tornillalito I' comenzó la mañana del lunes 3 de noviembre, cerca de las 8:30 horas. A bordo iban un experimentado pescador de 58 años de edad, conocido en la comunidad como 'El Zurdo', y su compañero, Gerardo 'N', de 30 años. Se dirigían a su zona de pesca habitual, pero la comunicación con ellos se interrumpió esa misma noche, cuando su última ubicación registrada se encontraba a 49 kilómetros al sur del puerto.

Al no regresar a la hora prevista, sus familiares dieron aviso a la Capitanía de Puerto, activando los protocolos de búsqueda y rescate. La operación se convirtió en un esfuerzo conjunto de personal de la Secretaría de Marina que se unió a pescadores locales que, solidariamente, salieron en sus propias embarcaciones para rastrear la zona. La alerta se extendió a los puertos vecinos de San Felipe, Puerto Peñasco y Guaymas.

El punto de inflexión en la búsqueda ocurrió cuando uno de los tripulantes fue avistado por otra lancha que navegaba por el área. Este pescador fue trasladado a tierra, desde donde pudo proporcionar las coordenadas exactas de la 'Tornillalito I'. Con esta información el personal de la Capitanía de Puerto se dirigió al lugar, localizó al segundo tripulante y remolcó la embarcación averiada de regreso al muelle.

Ambos hombres, aunque fatigados, se encontraban en buen estado de salud y pudieron reunirse con sus familias. Líderes pesqueros del sector señalaron que, de las cerca de 400 pangas con permiso para operar en la región, solo alrededor de 200 cuentan con localizadores satelitales. Estos dispositivos permiten monitorear la ubicación de las embarcaciones en tiempo real, facilitando la ayuda en casos de fallas mecánicas, tormentas repentinas o cualquier otra emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui