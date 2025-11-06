Explosión en Waldo's Hermosillo: Sube a 24 VÍCTIMAS MORTALES; Durazo confirma muerte de Marco Segundo

Hermosillo, Sonora.- El número de víctimas por la explosión de la tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo subió a 24; esto fue confirmado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien dio a conocer el fallecimiento del señor Marco Segundo. "Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo's ocurrida hace unos días en Hermosillo", compartió el gobernador.

Marcos Segundo Reyes, de 81 años de edad, era uno de los sobrevivientes de la explosión e incendio en una sucursal de Waldo's. Este jueves 6 de noviembre, cuatro días después de los hechos, sus hijas acudieron al hospital para despedirse de él, debido a que se habían deteriorado gravemente sus funciones vitales. Marcos trabajaba como empacador en la tienda del Centro de Hermosillo y tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 90 por ciento de su cuerpo; desde la tragedia había permanecido internado en la Clínica del Noroeste. Fuentes cercanas a la familia informaron que en las últimas 24 horas sufrió tres paros respiratorios, lo que derivó en una falla multiorgánica que complica de manera extrema su pronóstico.

"A sus familiares y amigos les expreso mis más sinceras condolencias y les reitero que cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de mi gobierno en estos momentos tan difíciles. Reafirmo mi compromiso de llegar al fondo de esta tragedia que tanto nos ha lastimado como sociedad", señaló Durazo Montaño.

Fuente: Tribuna del Yaqui