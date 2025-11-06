FGE Michoacán confirma: Joven de 17 años mató a Carlos Manzo; tenía antecedentes con drogas

Morelia, Michoacán.- Las pesquisas por el trágico homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodriguez, continúan y ahora dieron un giro alarmante. Este jueves, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó la identidad del presunto responsable del asesinato del político, quien fue acribillado el pasado sábado 1 de noviembre en la Plaza de los Mártires.

El atacante fue un menor de edad de solo 17 años, originario de Paracho, cuyo cuerpo fue reclamado por su familia el miércoles 5 de noviembre, según declaró el fiscal del estado.

Las autoridades identificaron al asesino de Carlos Manzo. Foto: Facebook

¿Quién era el joven señalado como homicida?

Carlos Torres Piña, titular de la FGE de Michoacán, informó que el presunto agresor fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, habitante del municipio de Paracho. De acuerdo con la investigación, el joven se había ausentado de su hogar aproximadamente una semana antes del crimen y tenía antecedentes de consumo de drogas. Asimismo, la necropsia confirmó que el menor dio positivo a marihuana y anfetaminas.

Además, la prueba de rodizonato de sodio arrojó resultados positivos, lo que respalda que fue él quien accionó el arma contra el alcalde en al menos seis ocasiones el pasado Día de Muertos 2025.

La identificación y entrega del cuerpo se realizó la tarde del miércoles, coincidiendo con la toma de protesta de Grecia Quiroz García, viuda de Manzo Rodríguez, como presidenta municipal sustituta. La familia del joven fue quien reclamó los restos y reconoció su desaparición días previos al ataque armado.

Hay más implicados y vínculos con grupos criminales

Por otra parte, la Fiscalía de Michoacán confirmó que la investigación no se limita al autor material. Mediante trabajos de inteligencia se detectó la participación de al menos otras dos personas y la intervención de grupos del crimen organizado. Aunque las autoridades no han señalado nombres de manera oficial, fuentes cercanas a la investigación apuntan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta línea surge porque, dos meses antes del asesinato, Carlos Manzo habría sido clave en la detención de 'El Rhino', presunto jefe de plaza del CJNG en la región. Las autoridades analizan si el ataque fue un acto directo de represalia contra el alcalde, quien mantenía una relación pública de colaboración con fuerzas estatales y federales en el combate a células delictivas.

Fuente: Tribuna del Yaqui