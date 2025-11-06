Fuego arrasa mercado de mascotas en la Morelos, CDMX; reportan daños y rescate de animales

Ciudad de México.- La madrugada de este jueves 6 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo luego de que se reportara un fuerte incendio dentro de un mercado de peces y productos para mascotas ubicado en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el siniestro de desató alrededor de las 04:00 horas, tiempo local, y afectó principalmente la parte alta del inmueble, donde se almacenaban alimentos, accesorios y artículos para animales. Testigos que vieron el humo, dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Los hechos se reportaron la madrugada de este jueves. Foto: Facebook

A la brevedad llegaron a la escena oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, quienes rápidamente iniciaron con las labores para combatir el fuego y evitar que se extendiera hacia viviendas contiguas. Pese a que el lugar quedó severamente dañado, los 'apagafuego' lograron socorrer a varios animales que estaban en el inmueble.

Respecto al número de víctimas, autoridades señalaron que algunos locatarios se intoxicaron levemente por el humo mientras intentaban retirar animales y mercancía; asimismo, varios vecinos presentaron crisis nerviosas por la magnitud del incendio, sin embargo, no se han reportado heridos de gravedad ni víctimas mortales, hasta ahora. Una vez controlado el incendio, los bomberos realizaron trabajos de enfriamiento y remoción para impedir que el fuego resurgiera.

A la fecha de publicación de esta nota, la zona permanece acordonada (cercana al Metro Morelos) y con presencia de elementos de Protección Civil y Seguridad Ciudadana. Respecto a las causas del siniestro, información extraoficial apunta que pudo originarse por un cortocircuito en un transformador ubicado en Imprenta 92, sin embargo, serán las autoridades locales las que confirmen o nieguen este dato.

