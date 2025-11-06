Hallan decapitado a expresidente municipal de Chinameca, Veracruz, tras días secuestrado

Xalapa, Veracruz.- El cuerpo sin vida del expresidente municipal de Chinameca, Lázaro Francisco Luria, fue localizado tres días después de haber sido privado ilegalmente de su libertad. Los primeros reportes señalan que el secuestro del hombre de 78 años de edad se registró en la región que alguna vez gobernó, pero sus restos fueron encontrados junto a la carretera que comunica a los municipios de Oteapan con Zaragoza, en el estado de Veracruz.

De acuerdo con información proporcionada por El Universal, el cadáver del exmunícipe fue hallado por sus familiares y amigos entre unos sembradíos de maíz. Trascendió que los captores le solicitaron una fuerte suma económica a la familia del exalcalde de Chinameca y, a pesar de que se hizo entrega del dinero, sus victimarios lo privaron de la vida. Una vez que se trasladaron al lugar, las autoridades corroboraron la presencia del cuerpo que presentaba signos de violencia.

Tras alertados sobre el hallazgo, las corporaciones policíacas se movilizaron hacia el sector y pudieron confirmar que la víctima mortal vestía con una playera blanca, pantalón de mezclilla azul y huaraches, además que su cuello fue cortado con arma blanca. El área quedó acordonada, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz se encargó de las diligencias correspondientes en el sitio y así integrar la carpeta de investigación.

Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley. Este caso viene a agudizar la violencia que se vive en el estado de Veracruz y en otros estados de México, incluyendo el reciente homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado domingo 2 de noviembre de 2025.

¿Quién era Lázaro Francisco Luria?

Bajo la bandera del Partido Acción Nacional (PAN), Lazáro Francisco Luria se desempeñó como alcalde suplente entre los años 2012 y 2013 cuando el entonces presidente municipal de Chinameca, Martín Padua Zúñiga, fue separado de su cargo y detenido por sus nexos con una célula delictiva identificada con Los Zetas. Luego de su corto periodo, Luria decidió retirarse de la política y dedicarse a sus negocios familiares.

