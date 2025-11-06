Hallan osamenta envuelta en plástico durante cateo en Hermosillo; FGJES investiga identidad

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este jueves 6 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en seguimiento a una investigación por privación ilegal de la libertad, confirmó el hallazgo de restos óseos dentro de un domicilio de la colonia Carmen Serdán, en Hermosillo. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre este macabro descubrimiento.

La diligencia, autorizada por orden judicial, se realizó la tarde del miércoles 5 de noviembre de 2025 y derivó en el aseguramiento de indicios clave que serán analizados científicamente para determinar la identidad de la víctima. El cateo inició a las 16:05 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada sobre la calle Granados, entre las vialidades Olivares y López del Castillo.

Los hechos se confirmaron la mañana de este jueves. Foto: Facebook

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), personal del Ministerio Público y la Comisión Estatal de Búsqueda participaron en las labores. Como parte de la inspección, se utilizaron herramientas de excavación en distintos puntos del patio. Según el boletín, fue en la zona poniente de la entrada principal donde se detectó la presencia de una osamenta, envuelta casi en su totalidad en plástico negro y cubierta con tierra y residuos.

Como parte de la búsqueda de indicios relacionados se utilizaron herramientas de excavación en diferentes puntos del predio, el hallazgo se concretó en la parte poniente del acceso frontal, aproximadamente a cinco metros de la entrada, donde se localizó la osamenta, la cual se encontraba casi en su totalidad envuelta en plástico de color negro y cubierta con tierra y basura", se lee en el boletín.

Restos trasladados al laboratorio para identificar a la víctima

Personal de Servicios Periciales especializados recuperaron los restos y los trasladaron al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF). Ahí se realizarán estudios de antropología forense y genética para determinar sexo, edad aproximada y, de ser posible, identidad. La FGJES destacó que la prioridad es establecer si estos restos están relacionados con la investigación por desaparición que motivó el cateo, aunque no se descartarán otras líneas de investigación.

En cateo autorizado se realiza hallazgo de osamenta en inmueble en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 6 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, en seguimiento a las investigaciones por un caso de privación ilegal de la… pic.twitter.com/1NmQZncsB7 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 6, 2025

La institución aseguró que continuará con las diligencias para esclarecer el caso y sancionar a quien resulte responsable. Además, reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias, subrayando que cada hallazgo contribuye al proceso de verdad y justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES)