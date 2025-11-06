Irrumpieron en rancho de Sonora y agredieron a dos adultos mayores; uno casi fue degollado

Cucurpe, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que dos individuos, Miguel Damián 'N' y Hugo Joan 'N', fueron arrestados e imputados, debido a que enfrentan graves cargos derivados de un violento suceso ocurrido en una propiedad rural del municipio de Cucurpe. La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Los hechos que se les atribuyen tuvieron lugar el pasado 25 de octubre en un rancho ubicado en el tramo carretero Magdalena Cucurpe - Sinoquipe. De acuerdo con la carpeta de investigación, los imputados, de 38 y 18 años de edad respectivamente, habrían ingresado de manera forzosa y sin autorización al predio, donde se encontraban las víctimas, identificadas como Manuel Genaro 'N', de 59 años, y Adrián 'N', de 69 años.

Los cargos presentados por el Ministerio Público son de suma gravedad e incluyen allanamiento de morada agravada, lesiones calificadas y tentativa de homicidio. Durante la diligencia ministerial, se estableció que la agresión fue directa y deliberada, poniendo en riesgo la vida de los afectados. Según los datos recabados hasta el momento, la situación escaló a un nivel crítico cuando uno de los agresores presuntamente utilizó un machete.

Colocó dicha arma en el cuello de una de las víctimas, acto que fue clasificado por las autoridades como un claro intento de privarlo de la vida. Además, se consignó que ambos acusados participaron en la agresión física y profirieron amenazas, dejando a las víctimas en una situación de completa indefensión. Tras su detención, Miguel Damián 'N' y Hugo Joan 'N' fueron presentados ante un juez de control para la audiencia inicial.

En esta, la Fiscalía formuló la imputación correspondiente. La defensa legal de los acusados solicitó la ampliación del término constitucional, un recurso que les permite reunir pruebas antes de que se resuelva su vinculación a proceso. Como medida cautelar, el juez determinó imponerles prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán detenidos mientras el Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación.

