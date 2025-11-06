Joven motociclista muere tras ser embestido por una pipa de agua en Zuazua, Nuevo León

Zuazua, Nuevo León.- Este jueves 6 de noviembre de 2025 se reportó la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Zuazua, Nuevo León. Los reportes preliminares señalan que el hoy occiso fue impactado y arrastrado por una pipa que transportaba agua, por lo cual perdió la vida en el lugar. Elementos policíacos y personal de los cuerpos de rescate se movilizaron a la zona para atender la emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron poco antes de las 12:00 horas de este jueves sobre la carretera a Zuazua, a la altura de la colonia Real San Pedro, cuando el hoy occiso perdió el control del vehículo ligero y salió proyectado con dirección a las llantas del camión, esto mientras la unidad pesada rebasaba entre carriles y la motocicleta pasó encima de unas boyas.

Fuentes cercanas a las investigaciones indicaron que el motociclista se llamaba Oliver, de unos 25 o 30 años de edad, y quien laboraba como operador de montacargas en una empresa del área", detalló el medio anteriormente citado sobre la identidad y las características particulares de la víctima mortal.

Motociclista muere al caer al paso de una pipa tras perder el control en la Carretera a Zuazua, Nuevo León



El hecho ocurrió frente a la entrada de la colonia Real San Pedrohttps://t.co/TWaU96w0ri#Zuazua #NuevoLeón #LaRoja pic.twitter.com/D6hhZUuEyV — Vox Populi Noticias (@VoxPopuliNoti) November 6, 2025

Hasta el lugar del percance acudió personal de Protección Civil de Zuazua; sin embargo, no pudieron hacer nada por el motociclista debido a que ya no contaba con signos vitales. Por su parte, oficiales de Policía y Tránsito Municipal acordonaron el perímetro, mientras que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León realizaron las diligencias correspondientes, con la intención de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Una vez concluidas las pesquisas, la autoridad competente ordenó el levantamiento y trasladado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) del Hospital Universitario, en donde se le practicarán las pruebas de ley y quedará bajo resguardo hasta que sus familiares lo reclamen legalmente. Hasta el momento no se ha informado si se efectuó la detención del operador de la pipa derivado de este percance vial que dejó a una persona sin vida.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/8RUzLszOY3 pic.twitter.com/Ra3nlZXTTv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui