Lo ejecutan y dejan su cuerpo en la carretera Culiacán-Eldorado; localizan varios casquillos

Culiacán, Sinaloa.- Ejecutado a balazos, con el rostro cubierto con cinta canela y un mensaje escrito en una cartulina verde, fue localizado un cuerpo sin vida en la carretera Culiacán-Eldorado, en las cercanías del crucero del tramo que conducen a la comunidad de El Quemadito, en la sindicatura de Costa Rica, ubicada al sur de Culiacán. El hallazgo provocó una intensa movilización por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información del portal de noticias Línea Directa, los hechos se registraron poco antes de las 12:00 de este jueves 6 de noviembre de 2025, cuando, a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, las autoridades recibieron un reporte sobre el cuerpo de una persona del sexo masculino en el mencionado sector. Hasta el momento, el hoy occiso se mantiene en calidad de desconocido y trascendió que portaba una camiseta de resaque color blanca, un pantalón de mezclilla azul y unos huaraches de vaqueta.

El occiso es de complexión regular y tez morena. Además, vestía pantalón de mezclilla prelavado, camiseta blanca y calzaba huaraches de vaqueta. Hasta el momento está sin identificar", detalló el medio anteriormente citado sobre las características de la víctima mortal.

Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes confirmaron la presencia del cadáver y procedieron a acordonar el área. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el sitio, en donde se reportó que se encontraron al menos cinco casquillos de arma de fuego; sin embargo, no se ha especificado el tipo de calibre de los mismos.

Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación sobre este homicidio. Finalmente, las autoridades ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente para posteriormente ser entregado a sus familiares.

uD83DuDD34| Encuentran cadáver de hombre amarrado con mensaje en carretera Culiacán-Eldorado, km 100, cerca de Ejido El Quemadito; vestía pantalón de mezclilla azul claro.



uD83DuDD17 https://t.co/6kKQY7HotM#Sinaloa #seguridad #Noroeste pic.twitter.com/vr4XsKGW88 — Noroeste (@noroestemx) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui