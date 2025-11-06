Motociclista se debate entre la vida y la muerte tras chocar con una camioneta en Guaymas

Guaymas, Sonora.- La mañana de este jueves 6 de noviembre de 2025 se registró un nuevo accidente de tránsito en el municipio de Guaymas, Sonora, en donde un hombre resultó gravemente herido tras impactarse contra una camioneta. El percance vial generó una intensa movilización por parte de las autoridades locales, así como de los cuerpos de rescate para atender la emergencia y trasladar a la persona afectada a un hospital cercano.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron alrededor de las 8:00 horas sobre el bulevar La Plazas, cuando el herido se movilizaba a bordo de su motocicleta sobre la mencionada vialidad y, en un punto del trayecto, el conductor de la camioneta presuntamente le cortó el paso y esto derivó en la fuerte colisión a la altura del Centro de Atención Múltiple (CAM). Testigos dieron aviso a las instancias competentes.

Derivado del choque, el individuo identificado como Luis Daniel, de 33 años de edad, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana lo trasladaron al Hospital del IMSS Bienestar, en donde permanece bajo cuidados intensivos. Su estado de salud es delicado y se debate entre la vida y la muerte, según versiones extraoficiales. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Despiden a Keneth

La mañana de este jueves, estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) No. 03, en Guaymas, realizaron un homenaje para Keneth Soriano Romero, un joven de 15 años que perdió la vida en un trágico accidente cuando se desplazaba en su motocicleta rumbo a su centro de estudios. Tras unas emotivas palabras de José Luis Tinoco Osuna, director del plantel, los alumnos soltaron sus globos blancos en honor a su compañero.

El incidente se suscitó a las 8:00 horas del miércoles 5 de noviembre, cuando Keneth circulaba sobre la carretera que conduce al varadero, al sur del municipio. Los primeros reportes señalan que el adolescente intentó rebasar por el carril contrario y se impactó contra un camión urbano que transitaba hacia el sur del tramo carretero. El joven fue llevado a un nosocomio, en donde más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Rinden homenaje a Keneth Soriano Romero.

Fuente: Tribuna del Yaqui