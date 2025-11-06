Se desata balacera contra familia en Monterrey; hay un fallecido y tres personas lesionadas

Monterrey, Nuevo León.- Durante la noche del jueves 6 de noviembre de 2025 se registró un ataque armado en la colonia Constituyentes del 57 de Monterrey, Nuevo León, el cual dejó como saldo preliminar a un hombre muerto y al menos tres personas lesionadas. Preliminarmente trascendió que el fallecido es un hombre de aproximadamente 40 años de edad, aunque hasta el momento no ha sido identificado de forma oficial.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron en un domicilio que se ubica en la intersección de las calles Macias Ramos y Manuel Gómez, hasta donde arribaron sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta y dispararon en contra de las víctimas, quienes aparentemente son miembros de una familia. Posteriormente, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

En cuestión de minutos, familiares de los afectados acudieron a la vivienda y solicitaron el apoyo de las autoridades a través de las líneas de emergencias. Trascendió que el hoy occiso quedó al interior de la residencia, mientras se dijo que los heridos tuvieron que ser trasladados por sus propios medios a un hospital cercano de la capital neoleonesa; sin embargo, se desconoce cuál es el reporte actual sobre sus estados de salud.

De forma preliminar se dijo que el ataque dejó un muerte y tres personas lesionadas.

Sin embargo en el lugar confirmaron el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, también se registraron tres personas heridas, entre ellas una mujer de aproximadamente 60 años y dos hombres más jóvenes", explicó el medio anteriormente citado sobre algunas características de las víctimas.

A pesar de que los cuerpos de rescate se movilizaron al sitio, no se pudo hacer nada sobre el individuo debido a que ya no contaba con signos vitales. Por su parte, elementos de Fuerza Civil se encargaron de acordonar el área, mientras que personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes, así como las respectivas averiguaciones para que el cadáver pudiera ser trasladado al anfiteatro local, a la espera de ser identificado legalmente.

? #ÚLTIMAHORA uD83DuDEA8 Muere hombre tras ataque a balazos en la colonia Constituyentes del 57, en Monterrey



uD83DuDCFA #TelediarioNocturno ? con @luiscarlosortiz y @sandragonzalezc pic.twitter.com/t5wPTXL2bw — @telediariomty (@telediariomty) November 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui