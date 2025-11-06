Se fue a vivir con el novio: Hallan a la menor Melani Yosmara, desaparecida en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este jueves la localización de Melani Yosmara Reyes Vázquez, de 13 años de edad, quien fue encontrada en buen estado de salud en el municipio de Empalme. La adolescente fue ubicada en un domicilio particular, y según las primeras declaraciones que rindió a las autoridades, su ausencia fue voluntaria y nunca estuvo en peligro.

Refirió haber tomado la decisión de abandonar su hogar en Ciudad Obregón debido a desacuerdos con algunos de sus familiares. Su plan era trasladarse a Empalme para vivir con su pareja sentimental y la familia de este. De acuerdo con su testimonio, fue su novio quien la recibió en la estación de autobuses para posteriormente llevarla a su vivienda. Las autoridades habían activado la Alerta Amber el pasado miércoles 5 de octubre.

Asimismo, en redes sociales y medios de comunicación comenzó a circular su ficha de búsqueda. La denuncia indicaba que Melani Yosmara había sido vista por última vez el domingo 2 de octubre, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Esperanza Tiznado, al sur de Ciudad Obregón. La información compartida detallaba sus características físicas como una joven de 1.66 metros de estatura, con lentes de aumento y un lunar distintivo sobre la nariz.

Tras confirmar que la menor se encontraba a salvo y en buenas condiciones, la FGJES procedió a desactivar el protocolo de búsqueda. La institución extendió un agradecimiento a la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones que contribuyeron en la difusión de la alerta, destacando que la valiosa colaboración de la comunidad es un pilar fundamental para el éxito de estos operativos y la pronta localización de personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora