Sonora: Joven de 22 años acaba en el hospital tras ser apuñalado en el cuello por su vecino

Nogales, Sonora.- En hechos registrados durante la madrugada del miércoles 5 de noviembre de 2025, un vecino de la colonia Luis Donaldo Colosio, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora, resultó gravemente herido tras sufrir un ataque con un arma blanca. Luego de ser trasladado a un hospital de la ciudad fronteriza, el personal médico valoró al afectado y dictaminó que presentaba una herida que pone en riesgo su vida.

De acuerdo con un informe oficial de la Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 00:34 horas aproximadamente, cuando elementos de la Policía Municipal de Nogales recibió el reporte sobre una persona lesionada en el Hospital General Zona 5 del IMSS que se sitúa en la colonia Siglo XXI, por lo que se movilizaron al nosocomio. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con el lesionado identificado como Cristian D., de 22 años de edad.

En su testimonio, el afectado contó que estaba en su domicilio localizado sobre la calle Xiximes y fue en ese momento que llegó un vecino, mismo con el que horas antes había sostenido una disputa. El presunto agresor comenzó a agredir verbalmente a la víctima, quien intentó tranquilizarlo debido a que no quería problemas. A pesar de la insistencia, el responsable apuñaló el cuello del joven con un objeto punzo cortante y posteriormente se retiró del lugar.

Tras el ataque, Cristian D. solicitó el apoyo de otros residentes del sector, quienes lo llevaron hacia el mencionado centro hospitalario para que reciba atención médica especializada. Trascendió que el herido sería ingresado a cirugía, ya que previamente fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida. Hasta el momento se tiene información sobre alguna detención derivada de este violento hecho.

Se reporta 'levantón' en Nogales

En otro caso similar registrado el martes 4 de noviembre en Nogales, un hombre identificado como Héctor M., de 33 años, fue privado ilegalmente de la libertad y posteriormente fue abandonado con múltiples heridas sobre la calle Paseo Primoso, en la colonia Chulavista. El perjudicado resultó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, ya que las autoridades informaron que presentaba una lesión a simple vista en la cabeza y rostro.

