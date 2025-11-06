Trágico accidente en Nogales: Muere trabajador de construcción tras caer 50 metros de altura

Nogales, Sonora.- Un trabajador de construcción, identificado como José de Jesús, perdió la vida este miércoles 5 de noviembre tras sufrir una caída desde una altura aproximada de 50 metros en una obra ubicada sobre el periférico Luis Donaldo Colosio, de Nogales. El hecho, clasificado como accidente laboral, movilizó a diversas corporaciones de seguridad y emergencia, dando inicio a una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

De acuerdo con el informe emitido por el departamento de Seguridad Pública Municipal de Nogales, la alerta fue recibida a las 10:34 horas de ese día. Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar de los hechos y al llegar, se entrevistaron con el encargado de la obra, representante de la empresa SQTS, para la cual laboraba el fallecido. Según los primeros testimonios, sus compañeros presenciaron el accidente y solicitaron la ayuda médica.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado de emergencia para prestar los primeros auxilios. Sin embargo, tras una valoración, confirmaron que José de Jesús ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado muerto en el mismo lugar del accidente. Siguiendo el protocolo para este tipo de casos, los oficiales de Policía procedieron a acordonar la zona y notificaron de los hechos al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía de Sonora.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales arribó a la escena para las diligencias correspondientes, el procesamiento del área y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo). Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para determinar con precisión las causas del accidente. Como parte de este proceso, se analizarán los protocolos de seguridad de la empresa SQTS, las condiciones del equipo de protección y se recabarán más declaraciones de testigos para realizar el deslinde de responsabilidades.

Hay que mencionar que esto sucede apenas unos días después de otra tragedia ocurrida en Hermosillo. Un total de 24 personas murieron y otras más resultaron lesionadas tras la explosión de un transformador eléctrica de una tienda Waldo's ubicada en la colonia Centro de la ciudad. El percance provocó también el incendio del inmueble que en ese momento se encontraba abarrotado por las compras del Día de Muertos.

Fuente: Tribuna del Yaqui