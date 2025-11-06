Tras casi 2 meses de búsqueda, localizan con vida a madre e hijo desaparecidos en Nogales

Nogales, Sonora.- Este jueves, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la localización de Daritzza Teresa Parente Duarte, de 26 años de edad, y su hijo, Jesús Miguel Acosta Parente, de 3 años, quienes se encontraban en calidad de desaparecidos desde el pasado 17 de septiembre en la ciudad de Nogales. Ambas personas fueron encontradas en perfecto estado de salud, por lo cual fueron desactivados el Protocolo Alba y la Alerta Amber.

A través de un comunicado, la FGJES informó que el hallazgo fue resultado de los actos de investigación efectuados por la corporación. Se estableció que Daritzza y su hijo viajaron de manera voluntaria a la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Según las indagatorias, la joven madre contactó a una familia, hasta ahora desconocida para sus parientes, a través de redes sociales y decidió viajar para visitarlos.

El caso fue cerrado cuando la propia Daritzza Teresa estableció comunicación telefónica con la familiar que había interpuesto la denuncia por su desaparición. Tras confirmar que tanto ella como el menor se encontraban bien, la denunciante se trasladó a Morelia para reunirse con ellos e iniciar el viaje de regreso a su hogar en Nogales, Sonora. La desaparición de madre e hijo había generado preocupación, dado el contexto del caso.

Las alertas se activaron después de que ambos salieran de su domicilio en la colonia La Mesa, de la ciudad fronteriza y no se tuviera más contacto con ellos. La situación era considerada de alto riesgo debido a la corta edad del niño y a que Daritzza, según se detalló en la ficha de búsqueda emitida en su momento, presenta una discapacidad intelectual que le impide leer y escribir, lo que aumentaba su grado de vulnerabilidad.

— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 6, 2025

La Fiscalía de Sonora agradeció la valiosa colaboración de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general por la amplia difusión de las cédulas de búsqueda, un esfuerzo conjunto que es fundamental para el éxito de estos protocolos. Con la localización confirmada y el bienestar de ambos asegurado, el caso fue clasificado como resuelto y las alertas correspondientes fueron canceladas por las autoridades.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora