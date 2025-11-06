Tras casi 5 meses secuestrado, rescatan con vida a hijo de alcalde de Ojocaliente, Zacatecas

Villanueva, Zacatecas.- Joshua Zambrano Hernández, de 23 años de edad, hijo del presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano Jiménez, fue rescatado con vida durante las primeras horas de este jueves 6 de noviembre, tras casi 5 meses secuestrado. El operativo fue el resultado de una movilización coordinada entre fuerzas de seguridad estatales y federales en una zona rural del municipio de Villanueva, Zacatecas.

La acción se puso en marcha aproximadamente a las 5:00 horas (local). Según detallaron las autoridades en una conferencia de prensa, mientras las unidades de seguridad realizaban un recorrido de patrullaje entre las comunidades de El Jagüey y El Molino, encontraron resistencia por parte de un grupo de individuos armados. Esta situación derivó en un intercambio de disparos, durante el cual las fuerzas del orden lograron repeler la agresión.

Como resultado del hecho, uno de los presuntos captores fue abatido en el lugar. En medio del operativo, el joven Joshua Zambrano aprovechó el momento para identificarse y solicitar auxilio a los agentes, quienes procedieron a su resguardo y evacuación de la zona de riesgo. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, confirmaron los detalles.

Ambos funcionaron destacaron la acción como un claro ejemplo de la colaboración entre los tres niveles de Gobierno. Por su parte, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que el joven se encontraba bajo la vigilancia constante de sus captores al momento de la localización. Tras su rescate, Zambrano Hernández fue trasladado para recibir una valoración médica.

Los informes iniciales indican que presentaba un cuadro de deshidratación, pero su estado de salud general se reporta como estable. El fiscal Camacho Osnaya confirmó que, una vez concluidos los protocolos médicos y de seguridad, Joshua fue reunido con sus padres y familiares directos, poniendo fin a la incertidumbre que los acompañó desde su privación de la libertad el pasado 9 de junio.

