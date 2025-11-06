Uriel 'N', agresor de Claudia Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte; enfrenta dos procesos por acoso

Ciudad de México.- Esta tarde del 6 de noviembre de 2025, Uriel 'N', el hombre que tocó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sin su consentimiento mientras caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue llevado al Reclusorio Norte por escoltas de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Se espera que este viernes 7 de noviembre de 2025 el sujeto sea presentado ante un juez, el cual formulará una imputación en su contra. Cabe señalar que el hombre enfrenta dos procesos por acoso. Las denuncias son por la agresión contra la mandataria federal y una más contra una joven de 25 años; este último caso fue el que provocó que fuera detenido. Enfrenta un proceso por detención en flagrancia y por la denuncia que la presidenta envió por escrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Uriel "N", el hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum, fue trasladado al Reclusorio Norte.



Además, el hombre estaría implicado en otro caso al tocar a una mujer en las calles de Bolívar y Tacuba. "Cabe señalar que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se supo que el detenido está probablemente relacionado con el acoso cometido en contra de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mientras caminaba en calles del Centro Histórico, así como con el acoso a una tercera mujer en las calles Bolívar y Tacuba durante el día", señaló la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un comunicado.

Sheinbaum presenta denuncia

En su conferencia mañanera del pasado miércoles 5 de noviembre, la presidenta confirmó que decidió presentar una denuncia por los hechos, mandando la carta a la FGJCDMX; se espera que se defina si Sheinbaum debe acudir personalmente a ratificar la denuncia. "Entonces sí presenté la denuncia, es una querella que mando por escrito a la fiscal de justicia de la Ciudad de México (Bertha Alcalde), y ya veré con ella, pues también si firmarla ya ante el Ministerio Público, porque no podemos dejarlo pasar, es un tema de dignidad de las mujeres y de reconocimiento de nuestros derechos", expuso.

La mandataria explicó que, aunque de momento no se dio cuenta de los hechos, tras ver los videos pudo ver el acoso que sufrió, por lo que decidió presentar la denuncia. "Sí sentí la cercanía de este personaje; estaba totalmente alcoholizado, no sé si drogado, pero decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero vivimos las mujeres en nuestro país".

#MañaneraSheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein informó que sufrió un episodio de acoso por parte de un hombre en la vía pública.





Fuente: Tribuna del Yaqui