Waldo's Hermosillo: Se agrava salud de don Marcos Segundo, paquetero con 90% de quemaduras

Hermosillo, Sonora.- El estado de salud de Marcos Segundo Reyes, de 81 años de edad, uno de los sobrevivientes de la explosión e incendio en una sucursal de Waldo's en Hermosillo, fue reportado como crítico. Este jueves, sus tres hijas acudieron al hospital para despedirse de él, debido a un severo deterioro de sus funciones vitales. El señor Reyes trabajaba como empacador en la tienda ubicada en el Centro de la ciudad.

El hombre resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 90 por ciento de su cuerpo durante el siniestro ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre. Desde entonces, ha permanecido internado en la Clínica del Noroeste. Fuentes cercanas a la familia informaron que en las últimas 24 horas sufrió tres paros respiratorios, lo que derivó en una falla multiorgánica que complica de manera extrema su pronóstico.

La tragedia ha movilizado a su familia no solo en el ámbito personal, sino también en el legal. Su hija, Dulce Segundo, declaró que, una vez que puedan darle una despedida digna a su padre, procederán legalmente contra la empresa responsable de la tienda. La familia busca que se establezcan responsabilidades por las condiciones que llevaron a esta situación.

La esposa del señor Reyes, Luz del Carmen Félix, quien también trabajaba como empacadora en el mismo lugar en un turno distinto, compartió la difícil situación que atraviesan. Describió el inmenso sufrimiento físico que padece su esposo, algo que ha sido devastador para todos sus seres queridos. La señora Félix señaló que el incidente fue completamente inesperado, ya que nunca observaron indicios de riesgo, como fallas eléctricas o fuego.

Este caso sucede en medio de una tragedia aún mayor que costó la vida a 23 personas, incluyendo seis menores de edad y 12 mujeres adultas, una de ellas embarazada. A raíz de estos hechos, ha surgido inquietud sobre la seguridad y la regulación de los establecimientos comerciales. Especialistas en Seguridad y Protección Civil, así como líderes del sector empresarial, han coincidido en señalar que la responsabilidad del incidente recae en la empresa.

Se reveló que la sucursal operaba sin un Programa Interno de Protección Civil actualizado y aprobado, un requisito indispensable para garantizar la seguridad de empleados y clientes. Esta omisión sugiere que la tienda no debería haber estado abierta al público, apuntando a una cadena de incumplimientos tanto por parte de la compañía como, potencialmente, de las autoridades encargadas de la supervisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui