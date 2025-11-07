Accidente de tránsito en Ciudad Obregón: Camión de paquetería le cierra el paso a vagoneta

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este viernes 7 de noviembre, un accidente de tránsito se registró en la Carretera Federal México 15, muy cerca del puente de la calle 300, al sureste de Ciudad Obregón. En el suceso se vieron involucrados un camión de carga y una camioneta particular, y aunque no se reportaron personas lesionadas, el percance ocasionó daños materiales y afectaciones en el flujo vehicular de la zona.

El hecho en cuestión ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas, cuando el conductor de un camión marca Kenworth, perteneciente a la empresa de paquetería Castores, intentó incorporarse a la rúa federal. La investigación inicial sugiere que la maniobra se realizó sin la debida precaución, lo que provocó que invadiera el carril por el que circulaba una camioneta Toyota RAV4, modelo 2010 y color dorado.

El vehículo particular, que transitaba en dirección de noroeste a sureste con preferencia de paso, no pudo evitar el choque. El resultado del accidente fue visible en la carrocería de la camioneta RAV4, que presentó abolladuras y otros daños estéticos. Afortunadamente, la moderada velocidad del impacto evitó consecuencias mayores para los ocupantes de ambos vehículos, confirmándose que no hubo heridos.

El conductor del camión fue señalado como el presunto responsable del percance, a la espera del deslinde de responsabilidades. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes tomaron control de la situación. Los agentes procedieron a realizar el peritaje correspondiente para elaborar el informe del accidente. Durante estas diligencias, el tráfico en ese tramo se vio ralentizado, pero no fue cerrado.

Los daños fueron pocos para ambas unidad involucradas

Fuente: Tribuna del Yaqui