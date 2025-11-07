Asalto en Nuevo León: Trailero baleado en el pecho mientras circulaba por la Carretera Federal 57

Galeana, Nuevo León.- La violencia continúa a la orden del día en distintas regiones de la República Mexicana. Una clara muestra de ello ocurrió el pasado jueves 6 de octubre de 2025, sobre la Carretera Federal 57, tramo Matehuala-Saltillo, a la altura de la comunidad de Raíces, donde un trailero fue brutalmente atacado junto a un compañero mientras transportaban muebles en el municipio de Galeana, Nuevo León.

De acuerdo con información extraoficial, la persona lesionada fue identificada como Salvador Ricardo Hernández, de 34 años, quien presentó una herida en el pecho que requirió su traslado de emergencia a un hospital del municipio de Linares. Su estado de salud fue reportado como delicado. Al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Guardia Nacional para realizar las primeras indagatorias.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, a pesar de que las investigaciones ya comenzaron, no se han reportado sospechosos ni detenidos. Por lo pronto, este medio de comunicación como siempre se mantendrá atento a cualquier nuevo detalle que surja en las próximas horas. Precisamente, según información de Milenio, los delincuentes habrían intentado asaltar a los trabajadores.

No hay detenidos

En otro hecho violento, el mismo jueves, pero alrededor de las 21:00 horas, un hombre fue asesinado a balazos mientras caminaba por el cruce de las calles Camerún y Paseo del Acueducto, en la colonia Laderas del Mirador, en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con medios locales, el sujeto fue interceptado por un hombre armado que viajaba a bordo de un vehículo, quien le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

#Seguridad | 'El Chino' fue a la tienda y no volvió: Sicarios lo matan afuera de su casa en Monterrey uD83DuDEA8https://t.co/rsEHkwiTgx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 7, 2025

Vecinos del sector relataron que, tras escuchar varias detonaciones, salieron de sus viviendas y se percataron de que un individuo yacía tendido en plena vía pública. De inmediato, dieron aviso a la línea de emergencias para solicitar ayuda. Al llegar al sitio, los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que el joven, de aproximadamente 30 años, ya no contaba con signos vitales.

Fuente: Tribuna del Yaqui