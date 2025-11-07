Caen dos jóvenes sicarios en Ciudad Obregón; acribillaron a mujer en la Sóstenes Valenzuela

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron dos órdenes de arresto en contra de dos individuos que ya se encontraban bajo custodia en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón. Se trata de José Fernando 'N', de 29 años de edad, y Manuel Alfonso 'N', de 23 años, quienes ahora enfrentan un proceso judicial por el delito de tentativa de homicidio calificado.

Según informó este viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los cargos derivan de un ataque armado ocurrido el 4 de julio de 2025 en la colonia Sóstenes Valenzuela. La carpeta de investigación establece que los hechos tuvieron lugar cuando la víctima, una mujer de 29 años identificada como Paola Elizabeth 'N', se encontraba en un domicilio. Al lugar arribó un vehículo sedán, del cual bajaron los ahora detenidos.

Acto seguido, realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego en dirección a la víctima, quien logró resguardarse en una vivienda contigua para ponerse a salvo, siendo posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica por las lesiones sufridas. Basándose en las pruebas recabadas, el Ministerio Público determinó la existencia de elementos suficientes para solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.

Un juez de control valoró los datos presentados y concedió los mandatos judiciales, los cuales fueron ejecutados "por reclusión" por personal de la AMIC, un procedimiento legal que permite notificar y procesar a un individuo por un nuevo delito mientras cumple una medida cautelar por otro. Cabe destacar que José Fernando 'N' y Manuel Alfonso 'N' permanecen en el Cereso desde el 21 de agosto de 2025.

Su detención inicial fue el resultado de un operativo de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la propia AMIC, por su presunta vinculación con los delitos de secuestro y asociación delictuosa. Durante la audiencia inicial por el nuevo caso, el juez ratificó la legalidad de la imputación, decretó prisión preventiva justificada para ambos sujetos por el delito de tentativa de homicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora