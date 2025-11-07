Capturan a tres miembros de banda criminal en Bácum; les hallaron drogas y armas de fuego

Bácum, Sonora.- Un operativo de seguridad fue realizado en la comunidad de San José de Bácum, municipio de Bácum, por parte de personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La movilización resultó en la detención de tres personas del sexo masculino por su presunta implicación en delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Mariano Abasolo, donde las unidades operativas, durante labores de patrullaje y vigilancia, detectaron la presencia de los tres sujetos. Los agentes procedieron a realizarles una inspección corporal, durante la cual localizaron diversos indicios de actividad ilícita. Entre las posesiones de los individuos se hallaron 90 envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características de la metanfetamina.

Además encontraron 13 paquetes con un vegetal verde y seco, presumiblemente marihuana. Asimismo, se aseguró un arma de fuego tipo pistola, calibre .22, abastecida con tres cartuchos útiles. Los detenidos fueron identificados como Víctor Hugo 'N', de 45 años de edad, Antonio 'N', de 61 años, y José Alberto 'N', de 32 años. Durante la verificación de sus datos en las plataformas de seguridad, se descubrió que este último contaba con una orden de aprehensión.

José Alberto 'N' es buscado en el Estado de Baja California por el delito de robo de vehículo, lo que añade un cargo adicional a su situación legal. Conforme al procedimiento, los tres individuos, junto con la droga y el arma decomisada, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público. Esta autoridad será la encargada de integrar la carpeta de investigación, realizar las diligencias pertinentes y determinar la situación jurídica de los implicados.

Bácum, Sonora, 7 de noviembre de 2025.- Como resultado de un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional…

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad pública mediante la coordinación interinstitucional, contribuyendo a la reducción de la incidencia delictiva y al combate frontal contra la posesión y distribución de drogas en la región", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora