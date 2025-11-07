Ciudad Obregón: Motociclista pierde la vida tras fuerte accidente en la Carretera México 15

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este jueves 6 de noviembre, elementos de distintas órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en inmediaciones de la Carretera Internacional México 15, a la altura de la entrada a Pemex, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un fuerte accidente que terminó en tragedia: una motocicleta quedó bajo un remolque, mientras que dos personas terminaron tendidas sobre el pavimento.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, jueves 6 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, cuando el conductor de una motocicleta fue impactada por un vehículo de carga que circulaba sobre la rúa federal. La fuerza del choque hizo que la unidad ligera terminara debajo del remolque, mientras que el conductor salió proyectado varios metros adelante.

Los hechos ocurrieron la noche de este viernes. Foto: Facebook

Al llegar los cuerpos de emergencia se confirmó que el motociclista, por desgracia, ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus lesiones. Se informó también que la víctima no viajaba sola: una mujer lo acompañaba en el momento del impacto y resultó lesionada. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) la atendieron de inmediato y realizaron su traslado de urgencia a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica.

En tanto, elementos de Capufe y de la Guardia Nacional División Caminos acordonaron la zona para desviar el flujo vehicular y evitar otro percance, mientras peritos realizaban las primeras indagatorias. Durante varios minutos, el tránsito avanzó de manera lenta, ya que fue necesario cerrar parcialmente la circulación para permitir las labores de rescate y el retiro de la motocicleta.

Más tarde, personal de Servicios Médicos Forenses (Semefo) acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro, donde se realizaban los procedimientos correspondientes de identificación y necropsia. El accidente generó consternación entre quienes se encontraban en el sitio, debido a la aparente violencia del impacto y al estado en el que quedó la motocicleta.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del motociclista fallecido, y las autoridades continúan con las diligencias para notificar a sus familiares. Sobre el estado de salud de la acompañante, se espera un reporte oficial en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui