Detienen a pareja de ladrones en Cananea; los acusan de meterse a casa ajena y saquearla

Cananea, Sonora.- Dos personas identificadas como Gabriela 'N', de 39 años de edad, y Juan Miguel 'N', de 19 años, fueron arrestados y vinculados a proceso penal. Ambos individuos enfrentan cargos por su presunta participación en el delito de robo con violencia. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado 25 de octubre en Cananea.

Según la denuncia interpuesta por la propietaria, una mujer de 49 años, varias personas ingresaron a un domicilio de la colonia Valle del Cobre. Mediante el uso de la fuerza, vulneraron los accesos de la vivienda para cometer el ilícito. El trabajo de investigación, encabezado por agentes del Ministerio Público y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), permitió recabar pruebas suficientes para identificar a los hoy imputados como probables responsables.

La evidencia presentada ante el juez de control documentó la sustracción de una considerable lista de bienes, incluyendo una consola de videojuegos PlayStation 5, dos teléfonos celulares de alta gama, una caja fuerte que contenía 7 mil dólares en efectivo, cuyo valor aproximado es de 128 mil pesos mexicanos, además de diversas piezas de joyería de oro, relojes y perfumes.

Tras analizar los elementos probatorios ofrecidos por la Fiscalía de Sonora, la autoridad judicial determinó que existían méritos suficientes para iniciar un proceso en contra de Gabriela 'N' y Juan Miguel 'N'. Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva justificada, lo que significa que permanecerán bajo resguardo mientras se desarrolla la fase de investigación complementaria, garantizando así su presencia durante el juicio.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso de investigar y combatir los delitos patrimoniales mediante el uso de técnicas de investigación sólidas y el trabajo conjunto de sus agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC)", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora