Dictan sentencia a sicario detenido en Ciudad Obregón; fue sorprendido con fusil de asalto

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Sonora, informó este viernes que concluyó un proceso judicial que resultó en una sentencia para un individuo hallado culpable del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los hechos se remontan al pasado 16 de mayo, durante un operativo de agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Los uniformados realizaban labores de vigilancia en el fraccionamiento Nueva Galicia, ubicado al sur de Ciudad Obregón. Durante este patrullaje, se realizó la detención de un sujeto identificado como Héctor A., a quien se le encontró en posesión de un fusil de asalto. El armamento decomisado incluía el arma principal, un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles y dos cargadores adicionales que contenían un total de 46 cartuchos.

Tras su detención, Héctor A. fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), entidad que se encargó de integrar la carpeta de investigación. El equipo de la fiscalía reunió y presentó las pruebas periciales y documentales necesarias para acreditar el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, un mecanismo legal en el que el imputado acepta su responsabilidad.

Con base en las pruebas presentadas por la FGR, el juez federal dictó una pena de 5 años y 2 meses de prisión para Héctor A., además de imponerle una sanción económica de 15 mil 839.60 pesos. La FGR señaló que con este resultado "reitera su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año".

En otro caso similar, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron dos órdenes de arresto en contra de dos individuos que ya se encontraban bajo custodia en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón. Se trata de José Fernando 'N', de 29 años de edad, y Manuel Alfonso 'N', de 23 años, quienes ahora enfrentan un proceso judicial por el delito de tentativa de homicidio calificado.

