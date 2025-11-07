'El Chino' fue a la tienda y no volvió: Sicarios lo matan afuera de su casa en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.-La noche de este jueves 6 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la Monterrey luego de que se reportara un ataque armado en plena vía pública. Este hecho violento dejó una víctima mortal. Por este hecho no se han reportado personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, jueves 6 de noviembre, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, afuera de una vivienda ubicada en el cruce de la calle Camerún y avenida Paseo del Acueducto, en la colonia Laderas del Mirador, en la zona sur de Monterrey. Testigos indicaron que la víctima, identificada únicamente por el apodo de 'El Chino', salió momentos antes a una tienda cercana.

Sin embargo, al intentar regresar a su domicilio, fue emboscada por dos hombres armados, hasta ahora no identificados. Las primeras versiones señalan que los agresores ya lo esperaban en la esquina y que, sin mediar palabra, abrieron fuego en al menos tres ocasiones. A pesar de que en la zona caminaban vecinos y menores de edad, los atacantes no se detuvieron. Tras la balacera, escaparon con rumbo desconocido.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar tras el reporte al Servicio de Emergencias Telefónico 911. Ahí confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales; mencionaron que la víctima tenía lesiones por proyectil de arma de fuego en el tórax y el cráneo. El área fue acordonada por elementos de Fuerza Civil y la Policía Municipal de Monterrey para permitir el trabajo del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJ-NL).

Hasta el cierre de esta nota, no se ha oficializado una línea clara de investigación; sin embargo, las autoridades continuarán con las diligencias para tratar de esclarecer el crimen y dar con los responsables. La identidad completa del fallecido se mantiene reservada mientras se realizan las notificaciones correspondientes. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

