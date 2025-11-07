Evacúan a casi 100 estudiantes tras explosión de transformador en escuela especial de Nogales

Nogales, Sonora.- Este viernes 7 de octubre, alrededor de las 10:00 horas, fueron evacuados los estudiantes y el personal docente del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 1, ubicado en la colonia El Rastro de Nogales. Según información extraoficial, el incidente ocurrió cuando de pronto se escuchó una fuerte explosión, la cual fue provocada por la detonación de un transformador, lo que obligó a interrumpir las actividades en el plantel.

Afortunadamente, pese al susto, no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, este medio de comunicación se mantendrá atento a cualquier actualización sobre el tema. Por lo pronto, en el sitio permanecen elementos de Protección Civil y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance y proceder al retiro del transformador dañado.

El plantel tiene capacidad para 111 alumnos y 32 docentes, aunque, al momento del incidente, se estima que había menos de 100 estudiantes dentro de las instalaciones. Hasta el momento de la redacción de esta nota, ninguna autoridad ha emitido un comunicado oficial. No obstante, se sabe que, aunque el hecho no pasó a mayores, sí generó una fuerte movilización y pánico entre los presentes.

En el lugar estuvo presente personal de la Comisión Federal de Electricidad

Sonora está de luto

Cabe recordar que el pasado 1 de noviembre de 2025 ocurrió una tragedia que dejó un saldo de 24 víctimas mortales y más de 10 personas heridas, y una de las hipótesis más fuertes apunta a que el siniestro se originó por una falla en un transformador. De acuerdo con el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez, dicho equipo no formaba parte de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lamentablemente, este jueves falleció Marcos Segundo Reyes, de 81 años de edad, quien presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 90 por ciento del cuerpo y permanecía internado en la Clínica del Noroeste. Según información de TRIBUNA, fuentes cercanas a su familia confirmaron que en las últimas 24 horas el señor —uno de los sobrevivientes de la tragedia— sufrió tres paros respiratorios, los cuales derivaron en una falla multiorgánica.

