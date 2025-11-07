Fatal accidente en la alcaldía Iztapalapa deja una víctima mortal: El motociclista se derrapó

Ciudad de México.- Los accidentes en motocicleta siguen a la orden del día, y por desgracia, estos continúan cobran más vidas humanas. La mañana de este viernes 7 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la ciudad de México (CDMX) y de Servicios de Emergencia desplegaron un operativo en la alcaldía Iztapalapa luego de que se reportara un incidente que dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, el incidente ocurrió la mañana de este viernes, alrededor de las 07:30 horas, tiempo local, sobre Eje 5, en la colonia Leyes de Reforma de la alcaldía Iztapalapa. Se detalló que, presuntamente, el conductor de una motocicleta circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que derrapara a la altura de un supermercado. Esto causó que saliera volando y se impactara contra el pavimento.

Un motociclista derrapó y murió en Eje 5 Sur, en la alcaldía Iztapalapa. Servicios periciales realizan el levantamiento del cuerpo.



Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quienes confirmaron el siniestro y pidieron apoyo a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Los socorristas revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul. La escena del crimen quedó acordonada por elementos de la Policía capitalina, y más tarde fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Asimismo, levantaron el cuerpo de la víctima para llevarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le realizarán la necropsia de ley e indagaran la identidad la víctima, la cual hasta el momento se desconoce. Asimismo, las autoridades aseguraron la motocicleta, pues será una evidencia mientras avanzan las pesquisas por este nuevo siniestro. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

