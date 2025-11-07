Guaymas: Vehículo oficial de la Secretaría de Marina choca contra señal en avenida Aquiles Serdán

Guaymas, Sonora.- Este viernes 7 de noviembre de 2025, antes del mediodía, un elemento de la Secretaría de Marina-Armada de México provocó un accidente en la intersección de calle 19 y avenida Aquiles Serdán, en Guaymas, Sonora. De acuerdo con medios locales, el conductor, cuya identidad se desconoce, se impactó contra un señalamiento de alto, el cual quedó completamente derribado tras el golpe.

El responsable conducía una unidad oficial tipo Pick-up Dodge, doble cabina, de color gris, con placas de la Marina. Tras el impacto, el vehículo quedó encima de la señalización. Posteriormente, arribaron al sitio oficiales del Departamento de Tránsito Municipal, quienes levantaron el registro del hecho. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el incidente.

Ataque con explosivos en Navolato

En un hecho completamente distinto, este viernes dos hermanos fallecieron tras un ataque con explosivos en un taller eléctrico ubicado en la colonia Tierra y Libertad, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato. Las víctimas fueron identificadas como Javier 'N'., de 21 años, y Luis Edgar 'N'., de 25 años. Afortunadamente, un tercer joven, Emmanuel 'N'., de 18 años, logró sobrevivir, aunque se encuentra gravemente lesionado.

Se desconoce qué sucedió con el responsable

De acuerdo con los primeros reportes, los hermanos estaban trabajando cuando se escucharon fuertes detonaciones que provocaron sus heridas. Algunas personas de la zona acudieron a auxiliarlos y los trasladaron a un hospital, donde lamentablemente se confirmó el fallecimiento de Javier y Luis Edgar. Por su parte, Emmanuel continúa luchando por su vida, y su estado de salud es considerado delicado.

Al lugar acudieron diferentes corporaciones para recabar indicios, ya que la forma en que sucedió el incidente resulta bastante extraña. También estuvieron presentes elementos militares. Hasta ahora, no se reportan sospechosos ni detenidos, y no existe una hipótesis oficial sobre la causa de la tragedia. Este medio se mantendrá pendiente para dar seguimiento a ambas noticias.

Fuente: Tribuna del Yaqui