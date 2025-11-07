Hijo de policía es ejecutado en San Luis Río Colorado; alcanzó a salir del auto antes de morir

San Luis Río Colorado, Sonora.- La noche del pasado jueves 6 de noviembre, un joven identificado como Miguel 'N', de aproximadamente 21 años de edad, sufrió un ataque armado alrededor de las 22:00 horas sobre la calle 44, en la colonia Camelias, ubicada en San Luis Río Colorado, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, la víctima se desplazaba a bordo de una camioneta Silverado blanca, modelo 2022.

Se presume que el joven era hijo de expolicías municipales y que solía participar en competencias automotrices de la localidad. Aparentemente, al momento del ataque viajaba acompañado de algunos amigos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía de Sonora no ha proporcionado mayores detalles sobre el caso, por lo que se espera una pronta actualización.

Según reportes de medios locales, tras ser baleado, Miguel descendió del vehículo e intentó pedir ayuda, pero cayó al suelo sin vida. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Por su parte, elementos del Mando Único, la Guardia Nacional y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron el acordonamiento de la zona y el levantamiento de indicios.

El joven falleció en el lugar

Otro hecho lamentable en Sonora

Como se informó previamente en TRIBUNA, el miércoles 5 de octubre, alrededor de las 8:00 horas, se registró un accidente fatal entre una motocicleta y un camión urbano que le arrebató la vida a un adolescente de apenas 15 años de edad, identificado más tarde como Keneth Soriano Romero, alumno del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 03, en Guaymas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el joven intentó rebasar por el carril contrario a una unidad que circulaba hacia el sur de la carretera, pero debido a la velocidad perdió el control y se impactó violentamente. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al menor al hospital, donde fue ingresado al área de urgencias. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento a causa de las graves heridas.

Fuente: Tribuna del Yaqui