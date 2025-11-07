Javier y Óscar secuestraron y mataron a mujer al norte de Sonora; fue hallada 'encobijada'

San Luis Río Colorado, Sonora.- Por el secuestro y posterior homicidio de una mujer de 32 años de edad, ocurrido a principios de octubre en la ciudad de San Luis Río Colorado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre un nuevo avance para resolver el caso. Como resultado de las indagatorias, dos hombres fueron capturados y vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los hechos.

Se trata de Javier 'N', de 29 años, y Óscar 'N', de 33, los cuales fueron detenidos por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes le ejecutaron orden de aprehensión. Posteriormente, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó las pruebas recabadas, formulando imputación por el delito de secuestro. Un juez de control determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso judicial en su contra.

Como medida cautelar, se les dictó prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán detenidos durante el desarrollo de la investigación complementaria. Según la carpeta de investigación, los crímenes sucedieron en dos momentos diferentes. El primero ocurrió durante la noche del pasado 7 de octubre, en un lapso estimado entre las 20:00 y las 23:00 horas. En ese intervalo, los acusados presuntamente privaron de la libertad a la víctima.

Esto sucedió en un domicilio de la colonia Aviación Número 2. La trágica conclusión de estos eventos se registró al día siguiente, 8 de octubre, cuando a las 14:05 horas, el cuerpo de la mujer fue localizado en la colonia Altar. El informe de autoridades detalla que se encontraba envuelta en una cobija y presentaba ataduras en pies y manos con cinchos de plástico. El análisis forense, realizado por peritos, estableció la causa del fallecimiento.

Según el dictamen fue por un traumatismo craneoencefálico severo, ocasionado por lesiones con una arma punzocortantes y objetos contundentes. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso de investigar con rigor técnico y jurídico cada caso, a fin de garantizar justicia para las víctimas y fortalecer la seguridad en la entidad", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora