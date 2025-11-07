Otro ataque armado en Hermosillo: Masculino resulta herido de bala dentro de su domicilio

Hermosillo, Sonora.- Tan solo minutos después de otro ataque armado, la noche de este viernes 7 de noviembre se registró una nueva agresión con armas de fuego, esta ocasión en las inmediaciones de la colonia Sahuaro, ubicada al poniente de la ciudad de Hermosillo, que dejó como saldo a una persona herida bala. El suceso provocó el despliegue de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia en el lugar.

Los hechos violentos ocurrieron poco antes de las 19:00 horas en una vivienda localizada en la esquina de la avenida Culiacán y la calle De los Maestros. De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados llegaron al domicilio, entraron al patio delantero y abrieron fuego directamente contra un hombre que se encontraba en el lugar. Vecinos del sector reportaron haber escuchado por lo menos cuatro detonaciones.

Tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al sitio para brindar los primeros auxilios al afectado, un hombre cuya identidad se desconoce. Después de ser socorrido, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por las heridas de bala que sufrió. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este atentado.

La escena del crimen fue asegurada por un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo, quienes acordonaron el área para preservar la evidencia. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las diligencias correspondientes en el lugar, donde se localizaron y recolectaron varios casquillos percutidos.

Peritos recolectan evidencias en el lugar de los hechos

En otro el otro caso, un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego tras un ataque directo ocurrido este mismo viernes, pero en la colonia Palo Verde, en la zona sur de Hermosillo. El suceso generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad. El reporte fue hecho por vecinos alrededor de las 18:30 horas, alertando sobre un masculino herido, tras haber sido víctima de una agresión armada y el robo de su vehículo.

Fuente: Tribuna del Yaqui