Reabren calle tras la explosión en Waldo’s Hermosillo; FGJE Sonora mantiene resguardo del área

Hermosillo, Sonora.- Después de una semana de impedir el paso de vehículos tras la terrible tragedia ocurrida el pasado sábado 1 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas, en una tienda Waldo's ubicada en el sector Centro, sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, la mañana de este viernes la Fiscalía Estatal confirmó que ya se permite la circulación de automóviles en la zona donde sucedió el incidente.

A través de un comunicado, se informó a la ciudadanía la nueva actualización sobre este caso que continúa bajo investigación: "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se ha reabierto la circulación al tránsito vehicular y al flujo peatonal en el perímetro donde se mantenía el cierre preventivo desde el día del incendio ocurrido en la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo", señala el escrito.

No obstante, es importante destacar que el área aún permanece delimitada y bajo resguardo de las autoridades, ya que las diligencias no han concluido y es fundamental que la escena permanezca intacta para no alterar ningún indicio. Por el momento, no se permitirá bajo ningún motivo el tránsito de camiones urbanos, tractocamiones, unidades de carga ni vehículos pesados en general.

No se permite el paso de unidades pesadas

"Estas acciones se realizan en coordinación con el Departamento de Tránsito Municipal, que mantiene apoyo operativo en el área para ordenar la circulación y salvaguardar tanto a peatones como a automovilistas. La FGJES reitera que continúa con las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos", concluye el comunicado. Asimismo, se hizo un llamado a la población para acatar las recomendaciones de las autoridades y evitar contratiempos.

-Tránsito Municipal se encargara de darle vialidad a la zona, evitando… pic.twitter.com/A84edHe30t — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 7, 2025

En otro tema relacionado, ayer jueves estudiantes y miembros de la sociedad en general salieron a marchar para exigir justicia por lo ocurrido en la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo, tragedia que mantiene a todo Sonora de luto. Durante la manifestación, los participantes aprovecharon la atención para solicitar la creación de la Ley 1 de Noviembre, con el objetivo de obligar a escuelas, comercios y negocios a implementar medidas más rigurosas de seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui