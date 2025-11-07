Se registra incendio de domicilio al sureste de Ciudad Obregón; señalan que fue provocado

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este viernes 7 de noviembre, un incendio consumió una vivienda ubicada en el fraccionamiento Misión del Real, al sureste de Ciudad Obregón. A pesar de los considerables daños materiales, el siniestro no dejó personas lesionadas. El incidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 19:30 horas en el cruce de la calle Real de Marbella y el bulevar Misión del Real.

Fueron los vecinos de la zona quienes, al percatarse de una densa columna de humo que emanaba del patio trasero y del interior del inmueble, dieron aviso al número de emergencias 911. En respuesta, elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme acudieron al lugar. Tras varios minutos de labores, el personal logró controlar y sofocar por completo las llamas, evitando que el fuego se propagara a las viviendas aledañas.

Según versiones de testigos que se encontraban en el lugar, el incendio pudo haber sido provocado de manera intencional. Asimismo, trascendió que la vivienda siniestrada era identificada como un presunto punto de venta de drogas. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme procedieron a asegurar el perímetro para facilitar las labores correspondientes y dar inicio a las investigaciones que determinarán las causas exactas del siniestro.

El domicilio sufrió severas afectaciones en su interior

Otro hecho similar ocurrió este mismo viernes en Ciudad Obregón. Durante la mañana un episodio de violencia se vivió, ya que un hombre adulto mayor perdió la vida y otro resultó lesionado durante un incendio registrado en una vivienda del fraccionamiento Primavera, al sur de Ciudad Obregón. Se dice que el primero presentaba impactos de bala en su cuerpo, por lo cual se cree que las llamas fueron provocadas.

El siniestro ocurrió poco antes de las 6:30 horas de este día, en una casa ubicada sobre la calle Las Misiones, entre Paseo Miravalle y Monasterios de la colonia antes mencionada. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme fueron los primeros en llegar al lugar, seguidos por personal del Cuerpo de Bomberos, quienes ingresaron por la parte posterior del inmueble para sofocar el fuego, encontrando en el cuerpo en el sitio.

Fuente: Tribuna del Yaqui