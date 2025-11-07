Se resistió al arresto: Conductor ebrio se puso agresivo y llamó por "refuerzos" en Nogales

Nogales, Sonora.- Como resultado de las labores de vigilancia y prevención del delito, agentes de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de un hombre identificado como Isaac E., de 48 años de edad, por conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol. El incidente, que tuvo lugar en la colonia Esperanza, requirió la aplicación de protocolos de control debido a la falta de cooperación del implicado durante el procedimiento.

Los hechos se registraron cerca de las 23:18 horas del pasado miércoles 5 de noviembre. Una unidad de Seguridad Pública Municipal se encontraba realizando un recorrido de rutina sobre la calle 5 de Febrero, cuando la atención de los oficiales fue atraída por un automóvil Toyota Camry de color café, modelo atrasado, que realizaba maniobras de conducción erráticas y sin la debida precaución, representando un riesgo potencial para otros conductores y peatones.

Por este motivo, los agentes procedieron a indicarle al conductor que detuviera la marcha. El vehículo no se detuvo de forma inmediata, haciéndolo metros más adelante. Al aproximarse para dialogar con los ocupantes, los oficiales percibieron un notorio aliento a alcohol emanando del conductor. Una inspección visual al interior del automóvil reveló la presencia de una bolsa de plástico que contenía varias latas de cerveza, lo que reforzó la sospecha inicial.

Se le informó al conductor sobre el motivo de la detención de su vehículo y se le solicitó que descendiera para ser trasladado ante el médico legista, quien certificaría su estado psicofísico. Sin embargo, el individuo ignoró las indicaciones de la autoridad en repetidas ocasiones. En lugar de acatar la orden, el sujeto utilizó su teléfono celular para realizar una llamada y solicitar que otras personas acudieran al lugar.

Ante la persistente negativa y la creciente tensión, los agentes solicitaron apoyo de unidades adicionales por radiofrecuencia como medida preventiva. Finalmente, al proceder a asegurar al conductor, este opuso resistencia física, obligando a los oficiales a emplear técnicas de control para someterlo sin causarle daño y garantizar la seguridad de la operación. Una vez controlado, Isaac E. fue trasladado para su evaluación médica.

El hombre detenido, Isaac E., de 48 años de edad

El dictamen oficial confirmó que se encontraba en primer grado de intoxicación etílica. Conforme a la ley, el caso fue turnado al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se iniciarán los procedimientos legales correspondientes por la falta cometida.

Fuente: Tribuna del Yaqui