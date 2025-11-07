Sicarios intentan asesinar a un hombre al sur de Hermosillo; lo acribillaron y escaparon

Hermosillo, Sonora.- Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego tras un ataque directo ocurrido la tarde noche de este viernes 7 de noviembre, en la colonia Palo Verde, ubicada al sur de Hermosillo. El suceso generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia en la zona. El reporte inicial fue recibido a la línea de emergencias 911 alrededor de las 18:30 horas.

Testigos alertaron sobre detonaciones en la avenida Tercera, entre las calles José Jesús López y San Antonio. Informaron haber escuchado disparos provenientes de lo que describieron como armas largas, lo que provocó la respuesta de las autoridades. Al lugar se trasladaron unidades de la Policía Municipal de Hermosillo, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los uniformados procedieron a asegurar y acordonar el perímetro para permitir el trabajo de los equipos de auxilio y de investigación. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios a la víctima, un hombre cuya identidad, hasta el momento, no ha sido revelada. Tras estabilizarlo, fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica por las heridas de bala que presentaba.

Según las primeras indagatorias, sujetos armados llegaron al lugar, dispararon en repetidas ocasiones contra el afectado y, al parecer, también lo despojaron de su vehículo, una camioneta de modelo reciente. Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de procesar la escena del crimen, recolectando indicios balísticos y otras pruebas para integrarlas a la carpeta de investigación.

El lugar donde sucedió la agresión armada que dejó un hombre herido

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con este hecho y continúan con las averiguaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui