Triángulo amoroso en Nogales: Mujer persigue y choca el auto de su ex y su nueva pareja

Nogales, Sonora.- Una mujer de 53 años fue detenida por la Policía Municipal de Nogales, tras ser señalada como la presunta responsable de una peligrosa persecución vehicular y de provocar choques intencionales contra el automóvil de su expareja y la actual esposa de este. El suceso, que se extendió por varias calles de la ciudad, terminó con la actuación de las autoridades y el arresto de la sospechosa por el delito de daños intencionales.

Los hechos se registraron la tarde de ayer jueves, cerca de las 14:36 horas. De acuerdo con el testimonio de la pareja afectada, el altercado comenzó en el estacionamiento de un almacén comercial. La denunciante relató que, al disponerse a salir del lugar a bordo de su vehículo Nissan Murano, fue interceptada de manera abrupta por una camioneta pick up Ford F-150, conducida por una mujer a quien identificó como Irma C., expareja sentimental de su esposo.

Según la declaración, la conductora de la camioneta comenzó a impactar su vehículo deliberadamente. En un esfuerzo por evitar mayores daños y una confrontación directa, la pareja intentó escapar, pero la agresora les bloqueó la salida, provocando una segunda colisión. Ante la situación, el esposo tomó el control del volante y emprendió la marcha por el Periférico Luis Donaldo Colosio en dirección norte, con la esperanza de eludir a la conductora.

Sin embargo, la persecución continuó. Fue en ese momento cuando los afectados decidieron contactar al número de emergencias 911 para solicitar auxilio, mientras informaban a las autoridades sobre su trayectoria en tiempo real. Gracias a la coordinación entre la pareja y el centro de mando, agentes de Tránsito Municipal lograron ubicar y dar alcance a ambos vehículos sobre la Avenida Tecnológico, a la altura de la colonia El Rodeo.

Los oficiales procedieron a marcarle el alto a la conductora de la Ford F-150, poniendo fin a la riesgosa situación. En el lugar, los afectados ratificaron su denuncia y señalaron directamente a Irma C. como la autora de los ataques. Tras escuchar los testimonios y observar los daños en los vehículos, la policía procedió a la detención de la mujer por el delito de daños intencionales. La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

