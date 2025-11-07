Viernes violento en Ciudad Obregón: Matan a adulto mayor e incendian vivienda; otro anciano queda herido

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta mañana de viernes 7 de noviembre de 2025 un episodio de violencia se vivió, ya que un hombre adulto mayor perdió la vida y otro resultó lesionado durante un incendio registrado en una vivienda del fraccionamiento Primavera, al sur de Ciudad Obregón. Se dice que el primero presentaba impactos de bala en su cuerpo; aquí la información.

El siniestro ocurrió poco antes de las 06:30 horas de este día viernes, en una casa ubicada sobre la calle Las Misiones, entre Paseo Miravalle y Monasterios de la colonia antes mencionada. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme fueron los primeros en llegar al lugar, seguidos por personal del Cuerpo de Bomberos, quienes ingresaron por la parte posterior del inmueble para sofocar las llamas.

Matan a adulto mayor e incendian vivienda; otro anciano queda herido

Crédito: Cajeme News

Durante las labores de rescate, los bomberos localizaron en una de las recámaras a un adulto mayor identificado como Alfonso S. A., de 93 años, quien fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja. En otra habitación, los 'tragahumo' encontraron a un segundo hombre ya sin vida, sentado frente a una mesa. La víctima fue identificada como Joaquín S. C., alias 'El Guapo', de 68 años, quien presuntamente presentaba heridas de bala. De momento no se sabe cuál es el estado de salud de la persona que quedó lesionada.

Al inspeccionar el lugar, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) localizaron dos casquillos de arma corta, además de 14 envoltorios con mariguana y 11 con cristal, los cuales se encontraban sobre una mesa frente al cuerpo. Como lo marca la ley, procedieron a levantar las evidencias para comenzar con la investigación. Vecinos de los alrededores señalaron que en esa casa se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas; sin embargo, serán investigaciones que deberá hacer la FGJES.

De acuerdo con lo dicho en el lugar, una de las balas que iba dirigida a las víctimas tocó una parte posterior del refrigerador y provocó una fuga de gas que ocasionó un cortocircuito que provocó el incendio. De momento, de los probables responsables de los hechos no se sabe nada, solo que tras haber cometido los hechos huyeron del lugar a fuerza de carrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui