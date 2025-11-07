Vinculan a Uriel 'N' por acoso contra Claudia Sheinbaum; otras dos mujeres lo denunciaron

Ciudad de México.- Un juez de control de la Ciudad de México dictó auto de vinculación a proceso en contra de Uriel 'N' por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en el Reclusorio Norte durante el desarrollo del proceso judicial. Esta resolución corresponde específicamente a la denuncia presentada por una joven de 25 años de edad.

Dicha víctima, presuntamente, fue agredida por el acusado el pasado 4 de noviembre en el Centro Histórico. El juez estableció un plazo de 1 mes para la conclusión de la investigación complementaria de este caso en particular. La detención de Uriel 'N' tuvo lugar ese mismo día, después de que la víctima solicitara auxilio a las autoridades, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado.

Las primeras indagatorias permitieron establecer una probable conexión del detenido con otros dos sucesos ocurridos el mismo día. Uno de estos incidentes involucró directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el otro a una tercera mujer, aún no identificada, en el cruce de las calles Bolívar y Tacuba. Por estos hechos, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se integren las carpetas de investigación.

El suceso con la mandataria ocurrió mientras ella se dirigía a un evento en la Secretaría de Educación Pública y saludaba a ciudadanos cerca de Palacio Nacional. En ese momento, Uriel 'N' se aproximó, la abrazó e intentó besarla en el cuello, estableciendo contacto físico sin su consentimiento. Una ciudadana alertó sobre la situación y, ante la insistencia del sujeto, el personal de seguridad intervino para separarlo.

De acuerdo con los registros visuales del momento, el individuo mostraba un comportamiento alterado y sus palabras eran en gran parte ininteligibles, aunque se le escuchó decir "Claudia de América" antes de ser retirado por el equipo de seguridad. Por ahora, la situación legal de Uriel 'N' se centra en el proceso por la agresión a la joven de 25 años, mientras las investigaciones sobre su presunta implicación en los otros dos casos continúan su curso.

Fuente: Tribuna del Yaqui