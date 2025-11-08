Atacan a balazos a una pareja en la colonia Ampliación Alameda de Ciudad Obregón; ella está grave

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado viernes 7 de noviembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, se registró un ataque armado al norte de Ciudad Obregón, Sonora, en el fraccionamiento Ampliación Alameda. De acuerdo con información extraoficial, las víctimas fueron heridas con proyectiles de arma de fuego y tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

El punto exacto donde ocurrieron los hechos es sobre las calles Bombasa y Nubia, donde de inmediato arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como diversas corporaciones policiacas que acordonaron el área en busca de pistas, pues hasta el momento de la elaboración de esta nota no se registran sospechosos ni detenidos; aunque en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema.

De igual forma, es necesario destacar que el estado de salud de las víctimas es un total misterio, pero se espera que en unas horas se pronuncie alguna fuente oficial, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fiscalía Sonora). Por lo pronto, en el municipio las averiguaciones recién comenzaron para dar con el o los responsables, quienes, previo al atentado, huyeron con rumbo desconocido.

Dejó dos heridos

A los involucrados se les identificó como Bryan M. A., de 18 años, a quien hirieron en ambas piernas, el pie derecho y la espalda. Por su parte, Dulce Johanna Z. A., de 24 años, recibió impactos en el tórax izquierdo y en el glúteo del mismo lado. En su caso, se dice que está en grave peligro de muerte. Una vez más, como en tantas otras ocasiones, se hace presente la violencia en la localidad.

En otro asunto, como te informamos en nuestro medio, la noche de ayer un incendio consumió una vivienda ubicada en el fraccionamiento Misión del Real, al sureste de Ciudad Obregón. El hecho ocurrió a las 19:30 horas en el cruce de la calle Real de Marbella y el bulevar Misión del Real. A pesar de que hay una fuerte sospecha de que fue provocado, las autoridades aún no lo han corroborado.

