Caen presuntos narcomenudistas en Santa Ana, Sonora; uno atacó con arma blanca a policía

Santa Ana, Sonora.- Tras la ejecución de una orden de aprehensión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez de control dictó la vinculación a proceso para Rodrigo 'N' y Óliver Alan 'N', esto por su presunta participación en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión de metanfetamina con fines de comercio, portación de arma impropia y ataques contra funcionarios y servidores públicos en el municipio de Santa Ana.

De acuerdo con los resultados de la investigación, los hechos por los que resultaron imputados ambos sujetos se registraron el pasado 2 de noviembre de 2025, cuando elementos de la Policía Municipal se trasladaron a la colonia Santa Rita, en donde se reportó la presencia de dos hombres sospechosos que estaban ofreciendo droga desde un vehículo Honda gris sin placas, el cual se encontraba estacionado en un callejón de la mencionada demarcación.

Una vez en el lugar, los uniformados detectaron a los dos individuos y los abordaron para realizar una revisión preventiva; sin embargo, los presuntos narcomenudistas adoptaron una actitud violenta y de entre sus ropas sacaron unos cuchillos con los que amenazaron a los agentes. En un momento, Óliver Alan 'N' trató de impedir el arresto y agredió físicamente a un oficial, quien presentó lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.

Una vez sometidos, los policías aseguraron varios envoltorios con una sustancia granulada blanca y, gracias a un análisis químico, se confirmó que se trataba de metanfetamina, cuyo peso total era de 9.3 gramos. Con esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirmó "su compromiso con el combate al narcomenudeo y la protección de los servidores públicos, garantizando que quienes atenten contra la seguridad y la salud de la sociedad sean llevados ante la justicia".

En otro caso similar ocurrido en Santa Ana y atendido por la FGJES, Isaías 'N' fue vinculado a proceso por los delitos de tentativa de feminicidio agravado y homicidio calificado con traición y ventaja en grado de tentativa, en agravio de sus propios hermanos. Los hechos se registraron el pasado lunes 20 de octubre de 2025, aproximadamente a las 15:21 horas, en un domicilio que se ubica en la colonia El Polvorín.

