Cajeme: Vehículo se incendia en Municipio Libre y conductor logra ponerse a salvo por poco

Cajeme, Sonora.- La noche del pasado viernes 7 de noviembre de 2025, alrededor de las 21:30 horas, un automóvil se incendió tras una supuesta falla eléctrica sobre la calle Jalisco, cerca de la colonia Municipio Libre, en Cajeme, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, fue la misma víctima quien llamó al Departamento de Bomberos, quienes, al arribar, apagaron el fuego; sin embargo, la unidad quedó casi completamente destruida.

En cuanto al automóvil siniestrado, se trata de un Chevrolet, línea Corsa, modelo 2004 y de color blanco. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, siguen las averiguaciones para determinar qué ocurrió exactamente, aunque la hipótesis más fuerte consiste en que las llamas provinieron del cofre por una probable falla eléctrica. En cuanto a las pérdidas materiales, se estima que rondan los veinte mil pesos.

Por otra parte, entre los respondientes se encuentran elementos de la Seguridad Pública Municipal, quienes recabaron todos los datos necesarios. De hecho, por fortuna, la víctima se encuentra bien, ya que se alejó del auto justo a tiempo. Asimismo, no se reportan más implicados, pero en TRIBUNA, como siempre, estaremos al pendiente de cuando surjan más detalles a través de todas las fuentes oficiales.

No hay lesionados

En otro asunto semejante, la noche de ayer, pero en una vivienda del fraccionamiento Misión del Real, se registró un incendio a las 19:30 horas, en el cruce de la calle Real de Marbella y el bulevar Misión del Real. Los vecinos notaron que salía humo del patio, por lo que se comunicaron con el número de emergencias 911. Ya en el sitio, sofocaron las llamas y se evitó que se propagaran a los sectores cercanos.

Como te informamos en nuestro medio, una de las hipótesis más fuertes indica que el incendio probablemente fue provocado, porque justo en ese punto se venden drogas. El perímetro del incidente fue acordonado por elementos de la Policía Municipal de Cajeme para localizar pistas que puedan servir para determinar qué pasó exactamente y, en caso de ser intencional, dar con el paradero de los responsables.

