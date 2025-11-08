Capturan en Nogales a dos sujetos por robar el cableado de empresa de telecomunicaciones

Nogales, Sonora.- En hechos registrados el viernes 7 de noviembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, efectuaron la detención de dos sujetos, quienes son señalados de robar cableado que es propiedad de una compañía de comunicaciones. Una vez arrestados, las autoridades trasladaron a ambos individuos ante la instancia correspondiente para definir su situación legal en las próximas horas.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron a las 2:50 horas, cuando oficiales municipales recibieron el reporte sobre dos personas en el interior de una fosa de la compañía Telmex, inmueble ubicado en la calle Aguirre, esquina con calle Ingenieros. A través de las líneas de emergencia del 9-1-1, un empleado de la empresa solicitó la intervención por parte de las autoridades locales.

A su llegada, los uniformados se entrevistaron con Jaziel 'N', de 35 años de edad, quien se desempeña como supervisor de la empresa y relató que escuchó ruidos en una de las fosas de cableado de Telmex, por lo que realizó el respectivo reporte. En su testimonio, el trabajador detalló que dos personas del sexo masculino fueron localizados la interior de la propiedad, mientras estaban cortando cableado de la compañía de telecomunicaciones.

Es por ello que los agentes procedieron con la aprehensión de los sospechosos, identificados como Jesús A. 'N' y Gerardo 'N', ambos de 41 años de edad. Finalmente, los dos sujetos fueron puestos a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, junto con la materia del delito. Ambos individuos permanecerán bajo resguardo mientras se define su futuro, con base en los resultados de las respectivas indagatorias.

Indicios asegurados por la Policía Municipal de Nogales.

Quería explotar una casa

En otro hecho registrado por Seguridad Pública Municipal del domingo 2 de noviembre, Jaime 'N', de 39 años de edad, fue detenido por intentar provocar una explosión de gas en una vivienda ubicada en la colonia San Miguel, en la que se encontraba su madre, pareja sentimental y sus hijas. Los oficiales se movilizaron a la ubicación y encontraron al sujeto mientras sostenía un tambo de gas de 10 kilogramos y un encendedor, por lo que efectuaron el arresto correspondiente.

#Seguridad | Lo detienen por intentar explotar una casa en Nogales con su madre, esposa e hijas adentro uD83DuDC64uD83DuDCA5uD83CuDFE0https://t.co/usAXZVuFF0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui