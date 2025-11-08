Capturan a pareja durante cateo en Hermosillo; tenían droga, 'cuerno de chivo' y auto robado

Hermosillo, Sonora.- Durante un operativo conjunto en el que participó la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se concretó la detención de dos personas y el aseguramiento de un fusil de asalto, así como múltiples narcóticos, en una vivienda de la colonia Mártires de Cananea, ubicada al norte de la ciudad de Hermosillo.

Según un informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la orden judicial se ejecutó el pasado lunes 3 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 20:17 horas, cuando las autoridades irrumpieron en un domicilio que se sitúa sobre la calle Ramón Corona, en el mencionado sector. En el sitio se detuvo a Omar Francisco 'N', de 26 años, quien cuenta con antecedentes por violencia familiar en 2021, y a Gery Fernanda 'N', de 26 años, ambos oriundos de la capital sonorense.

Derivado del cateo, los elementos de las diferentes corporaciones encontraron un fusil de asalto AK-47, una caja con 41 bolsas conteniendo sustancia granulada blanca y marihuana, así como 41 bolsitas tipo ziploc con sustancia granulada en su interior (cristal), una báscula gramera y dos bidones con líquido transparente, indicios relacionados con delitos contra la salud y fueron asegurados como parte de las acciones desplegadas en el lugar.

-Hay dos personas detenidas por estos hechos



Operativo conjunto desarticula punto de venta de droga; aseguran fusil AK-47, narcóticos y vehículo robado en Hermosillo

-Hay dos personas detenidas por estos hechos

Hermosillo, Sonora, 8 de noviembre de 2025.- En un operativo conjunto de la Agencia Ministerial de Investigación…

Asimismo, los agentes aseguraron un vehículo Nissan Versa modelo 2020, el cual contaba con reporte de robo vigente desde el pasado 10 de agosto de 2025 en Hermosillo. De acuerdo con el reporte, el automóvil originalmente era de color blanco, pero se repintó de guinda y se le relacionado con el ataque a un policía municipal que resultó lesionado en la caseta de seguridad de la colonia Cuatro Olivos, violento hecho que se registró el 9 de octubre del presente año.

El hombre y la mujer, así como los indicios asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), instancia que se encargará de las diligencias e investigaciones correspondientes. Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró "su compromiso inquebrantable de combatir la delincuencia organizada y desmantelar los puntos de venta de droga".

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53T7E pic.twitter.com/TYadlpBsuo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 8, 2025

