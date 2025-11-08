Claman por el regreso de Josué Abisai, joven de 19 años desaparecido en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una cédula informativa para localizar a Josué Abisai Cruz Espinoza, un joven de 19 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el pasado 21 de julio de 2025. Fue visto por última vez en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, específicamente en la colonia Misión San Rafael, y desde entonces no se ha tenido información sobre su paradero.

De acuerdo con el informe oficial difundido en redes sociales, Josué Abisai es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros y pesa alrededor de 53 kilogramos. Su piel es morena, tiene ojos cafés y cabello castaño oscuro, corto y crespo. Además, el organismo detalló que entre sus características físicas destacan labios gruesos y rasgos juveniles, los cuales pueden ayudar a su identificación.

Como señas particulares, el joven tiene varias cicatrices, entre ellas una en el cuello de unos tres centímetros, otra en la planta del pie izquierdo y una más en la rodilla derecha de unos cuatro centímetros. También cuenta con tatuajes, incluido uno en el antebrazo derecho con la palabra 'Cruz' y otro en el dorso de la mano derecha con la imagen de unos huesos. Además, tiene lunares de color café en el contorno de la cara.

Las autoridades correspondientes exhortan a cualquier persona que cuenta con información, por más pequeña que parezca, comunicarse al número telefónico 6622 297 369 o las líneas de emergencias del 9-1-1. Asimismo se puede escribir al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. El apoyo ciudadano es fundamental para avanzar en las labores de búsqueda y lograr que Josué Abisai regrese con su familia lo antes posible.

En otro caso atendido por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, la institución difundió el caso de Daniel Tadeo Rochín Molina, un joven de 22 años de edad que fue visto por última vez el sábado 1 de noviembre de 2025 en la localidad de Tajimaroa, perteneciente al municipio de Cajeme. Como seña particular, el joven presenta un lunar en la mejilla derecha, muy cercano a su nariz.

Fuente: Tribuna del Yaqui