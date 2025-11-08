Código Rojo en Hermosillo: Asesinan a hombre tras balacera en plena vía pública; identifican a la víctima

Hermosillo, Sonora.- De nueva cuenta la ciudad de Hermosillo, que ha vivido un repunto de hechos violentos en los últimos meses, fue escenario de un nuevo ataque armado, el cual desafortunadamente cobró la vida de una persona. El lamentable suceso tuvo lugar durante la noche de ayer viernes 7 de noviembre en la colonia El Sahuaro, ubicada al norponiente, donde una persona del sexo masculino fue atacada a disparos.

De acuerdo con los primeros reportes, fue poco antes de las 19:00 horas cuando vecinos del sector reportaron haber escuchado diversas detonaciones de arma de fuego en la esquina de la avenida Culiacán y la calle De los Maestros. Cuando los elementos policíacos llegaron al sitio, localizaron a un masculino gravemente herido luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego corta.

De inmediato, los agentes solicitaron la ayuda de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a la víctima para luego trasladarlo a recibir atención médica especializada a un hospital. Desafortunadamente, el sujeto perdió la vida momentos después al no superar las heridas que le provocaron sus victimarios. Según la información extraoficial, dos sicarios dispararon contra el fallecido en plena vía pública y luego huyeron sin lograr ser ubicados.

Nuevo ataque armado deja una persona sin vida en Hermosillo/ Foto: Ilustrativa

La persona que falleció luego de esta nueva balacera fue identificada como Ramón Paul 'N', de 43 años, cuyos datos generales como su domicilio y lugar de origen se desconocen; además, hasta la fecha de publicación de esta nota, tampoco hay información sobre el móvil del crimen. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) se encargó de recolectar los indicios en el sitio, donde se localizaron al menos tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Asimismo, las autoridades hallaron cerca de la escena una una caja con múltiples envoltorios que contenían una sustancia granulada similar a droga y algunas dosis de hierba verde con características similares a la marihuana. Agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se dieron a la tarea de iniciar con las diligencias correspondientes. Se espera que dentro de pronto, se compartan avances sobre este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui