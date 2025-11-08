Detienen a policía municipal de Cajeme que viajaba en automóvil con reporte de robo en EU

Guaymas, Sonora.- En hechos registrado el viernes 7 de noviembre de 2025, un elemento de la Policía Municipal de Cajeme, identificado como Juan Carlos G. A., fue detenido en el municipio de Guaymas, Sonora, por circular a bordo de un vehículo con reporte de robo vigente en Estados Unidos. Se trata de un automóvil Nissan Sentra, el cual fue asegurado por autoridades federales como parte de las diligencias correspondientes del caso.

De acuerdo con el respectivo informe, la aprehensión ocurrió durante una revisión vehicular efectuada en el mencionado municipio, en donde las autoridades confirmaron el estatus irregular de la unidad en la que se movilizaba el oficial, quien se encuentra adscrito al área comercial de la corporación policial de Cajeme. Tras la detención, el agente fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para definir su situación jurídica.

Dicha instancia se encargará de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, en caso que fue canalizado a nivel federal debido a que se trata de un vehículo con reporte de robo en el extranjero. La Fiscalía General de la República comenzó con el proceso penal pertinente por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo. En tanto, el carro en cuestión quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se desarrollan las indagatorias complementarias.

Hasta el momento, la Policía Municipal de Cajeme no se ha pronunciado al respecto, por lo que se espera que en los próximos días la corporación policíaca realice un posicionamiento oficial frente a la detención de uno de sus integrantes. En caso de que exista una actualización en este caso, en TRIBUNA te mantendremos informado.

Balacera al sur de Ciudad Obregón

En otro caso registrado la tarde de este sábado 8 de noviembre, grupos criminales antagónicos sostuvieron un enfrentamiento armado en calles de la colonia Misión San Rafael, al sur de Ciudad Obregón. Los hechos se registraron en el cruce de las calles Ejército Nacional y Remedios, cuando desde un vehículo a otro, los supuestos delincuentes se atacaron a balazos, aunque no se reportaron personas lesionadas derivado de este violento hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui